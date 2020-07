Perché in Bosnia Erzegovina potrebbe scoppiare una rivolta popolare (Di martedì 14 luglio 2020) La Bosnia Erzegovina sta seguendo con attenzione la situazione in Croazia dopo le recenti elezioni politiche: la larga vittoria dell’Unione democratica croata (HDZ), con una bassa affluenza alle urne, non lascia presagire alcun cambio di rotta nelle relazioni tra i due paesi. La Croazia continuerà a comportarsi più o meno allo stesso modo nei confronti della Bosnia Erzegovina, paese la cui esistenza è legittimata solo da un apparato amministrativo creato da tre oligarchie nazionaliste. Tutti gli altri ambiti della vita in Bosnia Erzegovina sono attraversati da una crisi profonda e permanente, pertanto è quasi impossibile pensare al prossimo futuro. L’ipotesi di una riforma del sistema giudiziario, annunciata in pompa magna tra la fine del 2019 e ... Leggi su linkiesta

