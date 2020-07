Nottata a Palazzo Chigi su Autostrade, due ipotesi ma governo ancora diviso (Di martedì 14 luglio 2020) Un Consiglio dei ministri notturno per chiudere (forse) il dossier Autostrade. La seduta, che inizialmente era prevista questa mattina alle 11, è slittata alle 22 e si prevede una riunione fiume fino a notte fonda. Ad aprire la seduta sarà una informativa del premier Giuseppe Conte, che farà il punto sul lavoro fatto dagli uffici negli ultimi mesi perché, sue parole, "è una decisione che deve coinvolgere tutto il governo". A poche ore dall'inizio della seduta, però, nell'esecutivo non sembra esserci alcun accordo.Conte pare aver imboccato la strada della linea dura, con la revoca caldeggiata da Movimento 5 stelle e Leu. Oggi però è stato fatto trapelare il contenuto di una lettera che la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli (Pd) aveva inviato al premier quattro mesi fa. Nella missiva ... Leggi su ilfogliettone

Ultime Notizie dalla rete : Nottata Palazzo Dopo la nottata a Palazzo Chigi (con riserva) tour dell'intrepido Conte per le capitali d'Europa Paese Italia Press In Europa noi italiani rischiamo di fare la parte dei parenti poveri, irresponsabile e col cappello in mano

In Europa rischiamo di fare la parte dei parenti poveri, irresponsabile e col cappello in mano

