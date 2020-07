MotoGp – Dovizioso pronto per Jerez: “in sella alla Ducati saprò se l’infortunio è passato davvero” (Di martedì 14 luglio 2020) Andrea Dovizioso, reduce da un infortunio alla clavicola sinistra, è impaziente di tornare in sella alla sua Ducati Desmosedici GP. Il pilota di Forlì avrà modo di verificare la sua reale condizione nel corso della giornata di test di domani, che precederà l’inizio ufficiale del fine settimana di gara a Jerez, previsto con le prime prove libere in programma questo venerdì. Per Andrea, che si è confermato vicecampione del mondo per la terza volta consecutiva nel 2019, questa sarà la tredicesima stagione in MotoGp e l’ottava con la squadra di Borgo Panigale. “Finalmente è giunto il momento che tutti noi piloti stavamo aspettando da mesi. Inizia il mondiale e questa è una grande notizia ... Leggi su sportfair

