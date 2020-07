Migranti infetti, accuse al governo: "Polizia esposta ai contagi" (Di martedì 14 luglio 2020) Giuseppe De Lorenzo Immagine di repertorio  Calabria, proteste per i Migranti positivi "Qui non vogliamo i positivi" La Santelli avverte Conte: "Blocco gli sbarchi"Dopo lo sbarco a Roccella Jonica, 25 poliziotti in quarantena. L'Fsp: "Gestione insostenibile. Vanno bloccati gli sbarchi" Non si placa la polemica dopo lo sbarco di Migranti positivi in Calabria. Alle proteste di piazza andate in scena domenica scorsa, ora si aggiungono le grida di allarme delle forze di Polizia chiamate a gestire l'afflusso di stranieri sulle coste italiane. "La situazione è diventata insostenibile anche per noi", dice al Giornale.it il segretario nazionale della Federazione Sindacale di Polizia, Giuseppe Brugnano, rivelando che almeno 25 agenti sono costretti alla quarantena dopo essere stati ... Leggi su ilgiornale

