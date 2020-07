L'Inter rimonta e ora è seconda, Torino battuto 3-1 (Di martedì 14 luglio 2020) L Inter torna a vincere in rimonta ai danni del Torino, imponendosi per 3-1 a San Siro . Ci pensano Young, Godin e Lautaro a ribaltare l iniziale vantaggio di Belotti, permettendo alla squadra di ... Leggi su gazzettadelsud

Inter : ?? | FOTOGALLERY Tutte le foto della rimonta nerazzurra! ?? Guarda la gallery ?? - Eurosport_IT : Lautaro Martinez si risveglia: l'Inter rimonta il Torino e risale al secondo posto in classifica agganciando la Laz… - tango_michele : RT @Inter: ?? | FOTOGALLERY Tutte le foto della rimonta nerazzurra! ?? Guarda la gallery ?? - zazoomnews : Paura Inter poi rimonta e secondo posto - #Paura #Inter #rimonta #secondo #posto - Corriere : La clamorosa papera di Handanovic, poi l’Inter rimonta il Toro: i gol -

Ultime Notizie dalla rete : Inter rimonta

L'Inter aggancia la Lazio al secondo posto in classifica a quota 68, a 8 punti di distacco dalla capolista Juventus. La squadra di Antonio Conte ha superato il Torino a San Siro per 3-1 nell'ultimo ma ...Il video dei gol e degli highlights di Inter-Torino 3-1. Nel posticipo della trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 i ragazzi di Antonio Conte vincono in rimonta e si prendono il s ...