IrpiniAmbiente, l’urlo dei lavoratori: “Non riusciamo a mettere il piatto a tavola” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Non riusciamo a mettere il piatto a tavola“. E’ uno dei tanti gridi di dolore che si sono levati questa mattina in Via Cannaviello dove i lavoratori di IrpiniAmbiente si sono riuniti in protesta. La società di smaltimento dei rifiuti non ha provveduto al pagamento degli ultimi stipendi. La rabbia è scatenata per il mancato pagamento delle spettanze relative al mese di giugno, emolumenti e sulla quattordicesima. Nel mirino anche i comuni: IrpiniAmbiente vanta 47 milioni di euro. Un problema che va avanti da anni. “Sperandeo e Masucci dimettetevi” hanno incalzato i lavoratori. Il primo ha avuto modo di parlare con i lavoratori a cui ha confermato le ... Leggi su anteprima24

