Ha ucciso i genitori con un coltello da cucina dopo una lite

AGI - Ha confessato di avere ucciso i genitori nella loro casa di Torino, nel quartiere Mirafiori. Un giovane è stato fermato nella tarda serata di ieri, a Collegno, nell'hinterland torinese, da una pattuglia dei carabinieri, mentre si aggirava a piedi con fare sospetto. Una volta fermato, i militari dell'Arma hanno subito constatato il suo stato confusionale e si sono accorti che aveva le mani sporche di sangue. Condotto in caserma, l'uomo ha confessato che poco prima aveva ucciso i propri genitori. Gli accertamenti presso quella abitazione, dove risiede anche il giovane, hanno confermato il duplice omicidio, verosimilmente compiuto con coltelli da cucina. L'uomo è stato portato presso la compagnia dei carabinieri di Rivoli per chiarire movente e dinamica del duplice omicidio.

Incalzato, ha confessato di aver abbandonato l’auto su cui aveva fatto alcuni chilometri per raggiungere Collegno e che poco prima aveva ucciso i suoi genitori nella casa dove viveva in via Biscarra, ...Ha afferrato un coltello da cucina e ha ucciso sua madre e suo padre.