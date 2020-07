Gregorio Rega, chi è? Età, altezza, carriera e vita privata (Di martedì 14 luglio 2020) Scopriamo chi è Gregorio Rega vincitore della prima edizione di All Together Now, programma musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax Fonte Instagram – @greg Rega Un ragazzo che come tanti altri sta provando a fare della sua passione un vero lavoro. Gregorio Rega è riuscito a farsi conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad All Together Now, dove si è affermando conquistando i giudici del “Muro Umano”. Su di lui però si sa ben poco, per questo è bene conoscere gli aspetti più nascosti della sua vita artistica e privata. Scopriamolo insieme partendo dalle sue performance e dal suo stile che gli hanno permesso di “sfondare” nell’impervio mondo della ... Leggi su chenews

DonnaGlamour : Chi è Gregorio Rega, il vincitore di All Together Now 2019 -