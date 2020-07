Gigi D’Alessio, il gesto dopo la rottura con Anna Tatangelo spiazza tutti (Di martedì 14 luglio 2020) Da qualche tempo Gigi D’Alessio è tornato single. dopo il matrimonio con Carmela Barbato e la lunga relazione con la cantante Anna Tatangelo, da cui è nato il figlio Andrea; il neomelodico napoletano si consola con una lieta notizia. Stando a quanto pubblicato dal settimanale ‘Chi’ la compagna di Claudio, il figlio di Gigi D’Alessio nato dal suo precedente matrimonio, sarebbe in dolce attesa. L’addio definitivo ad Anna Tatangelo che è stato comunicato ai loro fan attraverso il social network; ad oggi pare che abbia lasciato spazio ad un buon rapporto, soprattutto per amore del figlio Andrea. E tra i vari rumors i quali descrivevano Anna accanto ad un musicista, smentiti poi dalla diretta ... Leggi su velvetgossip

soundsblogit : Como suena el corazon, Gigi D'Alessio feat. Clementino: il duetto esce il 17 luglio 2020 - WebradioFinance : Ora in onda Gigi D'Alessio, Fiorella Mannoia - L'ammore su Webradio Finance - sportli26181512 : Aida Yespica senza freni in costume, esplode la bomba di gossip: 'L'ho vista alla festa di Gigi D'Alessio con...' F… - Elena_Lo_Bue : RT @RadiOndaBlu: Si preannuncia un duetto esplosivo quello tra Gigi D’Alessio e Clementino - Elena_Lo_Bue : RT @RadioWebItalia: Si preannuncia un duetto esplosivo quello tra Gigi D’Alessio e Clementino via @@RadioWebItalia -

