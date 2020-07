Giappone, produzione industriale in calo a maggio (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – Confermata in calo la produzione delle fabbriche Giapponesi a maggio. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria Giapponese (METI), l‘indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso dell’8,9%, con una revisione al ribasso rispeto al -9,8% indicato dalla stima preliminare e al -8,4% del consensus Su base annua il dato non destagionalizzato della produzione è in calo del 26,3%. La capacità di utilizzo invece segna una riduzione dell’11,6% dopo il -13,3% di aprile. Le consegne segnano un -8,9% mentre le scorte sono calate del 2,6%. La ratio scorte/vendite si attesta al 7,3%. Leggi su quifinanza

