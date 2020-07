Ghost of Tsushima, la via (smarrita) del samurai – VIDEO (Di martedì 14 luglio 2020) L’ultimo gioco per PS4 dello sviluppatore Sucker Punch, Ghost of Tsushima, è un tentativo di fondere la struttura di un gioco convenzionale open-world con l’ambientazione di un classico film di samurai. Pensatelo come un Assassin’s Creed di Akira Kurosawa. Quando le cose prendono il via, è tutto stupefacente; Ghost è un gioco bellissimo, pieno di momenti concentrati e contemplativi, dai duelli di spada uno contro uno ai pacifici ritiri per comporre haiku sotto un albero. Ghost non raggiunge gli stessi livelli delle sue ispirazioni cinematografiche, ma scimmiotta i loro temi e il loro stile in un modo che almeno sembra unico per un VIDEOgioco. I giochi open-world, però, sono grandi e affollati, e tutti quegli elementi – le ... Leggi su nonsolo.tv

