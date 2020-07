Galleria tra Minori e Maiori, il sindaco Reale fa chiarezza (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMinori (Sa) – “Carissimi concittadini, sento l’esigenza di fare chiarezza sul dibattito che si è generato sull’opera pubblica della famosa Galleria tra Minori e Maiori, che serve a realizzare la pedonalizzazione della Torricella. Il rispetto profondo che mi lega a ognuno di Voi, a prescindere dalle scelte elettorali, mi induce a spiegarvi con semplicità come stanno le cose su questa progettazione. Non c’è stata mancata informazione, non c’è stata reticenza: questa progettazione è stata approvata nel nostro Piano Regolatore, è un’idea di cui si parla dagli anni 50 e se ne parla con vivo interesse. Ora, grazie alla Regione Campania l’intervento è stato finanziato in toto, sia come ... Leggi su anteprima24

TCStrafficoA1 : #A1 - S. Gallo -> Berna - tra Seebach e Galleria del Gubrist traffico fortemente rallentato, traffico congestionato - TCSTrafficoA2 : #A2 - Lucerna -> Basilea - tra Basilea-Breite e Galleria di Schwarzwald colonna, incidente, corsie strette, carreggiata ridotta a una corsia - CCISS_Ministero : SS76 Della Val D'esino tratto chiuso causa lavori tra SS76 Galleria Galleria Monticelli (Km 13,1) e Incrocio Metel… - TCSGottardo : #A2 - S. Gottardo -> Chiasso - tra Faido e Galleria della Biaschina traffico fortemente rallentato, incidente, corsia di sinistra bloccata - TCSTrafficoA2 : #A2 - Basilea -> Lucerna - tra Emmen-Sud e Galleria di Reussport traffico fortemente rallentato, traffico congestionato -

Numerose comparse vestite all’araba nell’estate del 1948, sapientemente guidate dal regista cinematografico Duilio Coletti, concorrono a ricostruire una zona di Gerusalemme e di Haifa, che altro non è ...

Il prossimo 22 luglio il bistrot delle Lazzarelle aprirà finalmente le porte. Alla Galleria Principe di Napoli, dove il progetto vedrà la luce per iniziativa della cooperativa Lazzarelle, l’ultimo ann ...

