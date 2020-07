Elisa Isoardi, nuovo amore per la conduttrice che ha perso La Prova del cuoco? (Di martedì 14 luglio 2020) Come tutti sappiamo, Elisa Isoardi ha chiuso definitivamente con il programma La Prova del cuoco che ha condotto in questi ultimi anni. L’estate della conduttrice sembra che sia iniziata piuttosto male dopo che i vertici di viale Mazzini le hanno comunicato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione a La Prova del cuoco visto che il programma sarà completamente sostituito da un altro condotto da Antonella Clerici. Una volta venuta alla luce questa notizia, sembra che in molti si siano chiesti effettivamente quale sarà il futuro lavorativo della ex fidanzata di Matteo Salvini. Nonostante sembrava che la notizia della fine del programma potesse essere negativa, adesso per Elisa Isoardi potrebbero esserci nuovi ... Leggi su aciclico

infoitcultura : Elisa Isoardi perde La Prova del Cuoco ma ritrova l’amore | Lui chi è ? - mavimassarin : Che comunque andrebbe bene anche alla Prova del Cuoco, tanto non credo che ad Elisa Isoardi dispiaccia - zazoomblog : Elisa Isoardi insultata pesantemente per questa foto al mare - #Elisa #Isoardi #insultata - lapapera50 : - Mark_LZZPH : Elisa Isoardi esce allo scoperto: “Tutta la verità sulla Clerici” -