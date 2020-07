Einstein continua ad avere ragione: la velocità della luce si conferma una costante universale (Di martedì 14 luglio 2020) (foto: Getty Images)E bravo Einstein. La collaborazione Magic, di cui fanno parte anche l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), ha prodotto l’ennesima conferma della teoria della relatività generale, formulata dal genio nel 1916. Grazie al rilevamento del primo lampo di raggi gamma (Grb) dell’ordine dei teraelettronvolt gli scienziati hanno appurato che la velocità della luce è una costante universale: non cambia nel vuoto anche a energie molto elevate. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Physical Review Letters. Relatività generale e violazione dell’invarianza di Lorentz Agli inizi del ‘900 Albert Einstein, ... Leggi su wired

Stefy52213338 : Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno. Forse lo faranno tutti. A. Einstein - skeighley : RT @PLeggera: #pensierodelgiorno #13luglio Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno - forse lo faranno tutt… - Daniele75144186 : RT @PLeggera: #pensierodelgiorno #13luglio Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno - forse lo faranno tutt… - Athena79987849 : RT @FrancescoPacia: Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno, forse lo faranno tutti. Albert Einstein Cos… - enrydamy : RT @PLeggera: #pensierodelgiorno #13luglio Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno - forse lo faranno tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Einstein continua Ravenna Festival, le "Luci della città" alla Rocca – Ravenna24ore Ravenna24ore Nell’era Covid supporto ai residenti

ll controllo di vicinato è continuato a crescere e nemmeno l’emergenza Covid-19 lo ha fermato. Si sono formalmente costituiti altri quattro nuovi gruppi nelle vie Carteria, Einstein, CoppiZurlini e ...

Magic conferma Einstein

I due telescopi per raggi gamma di alta energia Magic, operativi all’Osservatorio “Roque de los Muchachos” sull’isola di La Palma, alle Canarie, hanno osservato alle altissime energie il lampo di ragg ...

ll controllo di vicinato è continuato a crescere e nemmeno l’emergenza Covid-19 lo ha fermato. Si sono formalmente costituiti altri quattro nuovi gruppi nelle vie Carteria, Einstein, CoppiZurlini e ...I due telescopi per raggi gamma di alta energia Magic, operativi all’Osservatorio “Roque de los Muchachos” sull’isola di La Palma, alle Canarie, hanno osservato alle altissime energie il lampo di ragg ...