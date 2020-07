Dayane Mello mette in guardia Belen su Antinolfi: "Apri gli occhi! Frequentava me mentre ti corteggiava" - (Di martedì 14 luglio 2020) Francesca Galici Dayane Mello avvisa Belen Rodriguez sulla sua nuova fiamma, l'imprenditore Gianmaria Antinolfi, già ex della brasiliana: pare che uscisse con lei mentre, di nascosto, corteggiava l'argentina Il caso di gossip dell'estate è indubbiamente (finora) la separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La vicenda sta destando clamore non solo per la caratura dei personaggi coinvolti ma soprattutto per i retroscena svelati da terzi e smentiti dai diretti interessati. Quella che sembrava essere una semplice separazione come tante ce ne sono nelle coppie più o meno note, con il passare dei giorni si è trasformato in qualcosa di più e adesso vede l'ingresso di un altro personaggio conosciuto, che ha voluto dire ... Leggi su ilgiornale

tempoweb : #DayaneMello avverte #Belen. Soffiata su #Antinolfi, cosa non sa del nuovo amore - zazoomblog : Dayane Mello mette in guardia Belen: Stai attenta ad Antinolfi - #Dayane #Mello #mette #guardia #Belen: - IsaeChia : #BelenRodriguez dimentica #StefanoDeMartino tra le braccia di #GianmariaAntinolfi, ma #DayaneMello mette in guardia… - blogtivvu : Gianmaria Antinolfi prima di Belen Rodriguez: spunta l’indizio “compromettente” con Dayane Mello, ecco il video - zazoomnews : Dayane Mello avvisa Belen: “Apri gli occhi! Frequentava me mentre ti corteggiava” – VIDEO - #Dayane #Mello #avvisa… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello Belen Rodriguez dimentica Stefano De Martino tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, ma Dayane Mello mette in guardia la showgirl argentina! Isa e Chia Dayane Mello shock: 'Il nuovo fidanzato di Belen frequentava me mentre corteggiava lei!'

Dayane Mello ha voluto avvisare Belen Rodriguez, consigliandole di stare attenta a Gianmaria Antinolfi, il suo nuovo fidanzato. La modella brasiliana infatti ha rivelato di aver avuto una frequentazio ...

Dayane Mello avverte Belen. Soffiata su Antinolfi, cosa non sa del nuovo amore

Dayane Mello, bellissima ex concorrente di Pechino Express, irrompe nel triangolo trash dell'estate 2020 mettendo in guardia Belen. La modella frequentava Gianmaria Antinolfi, 35 anni, fino a poche se ...

Dayane Mello ha voluto avvisare Belen Rodriguez, consigliandole di stare attenta a Gianmaria Antinolfi, il suo nuovo fidanzato. La modella brasiliana infatti ha rivelato di aver avuto una frequentazio ...Dayane Mello, bellissima ex concorrente di Pechino Express, irrompe nel triangolo trash dell'estate 2020 mettendo in guardia Belen. La modella frequentava Gianmaria Antinolfi, 35 anni, fino a poche se ...