Covid: calano i contagi ma aumentano i morti in Italia (Di martedì 14 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 114 nuovi contagiati, in calo rispetto a ieri con 169 casi. Registrato un aumento invece delle vittime calano i contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 114 nuovi contagiati, in calo rispetto a ieri con 169 casi. Registrato un aumento invece … L'articolo Covid: calano i contagi ma aumentano i morti in Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Covid calano Calano i contagi, ma aumentano i ricoverati e i morti. Più tamponi Avvenire Coronavirus Italia: oggi si registrano 114 nuovi casi, 17 decessi e 335 guariti

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i ...

