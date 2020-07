Chieri: Caffè Vergnano risponde ai sindacati (Di martedì 14 luglio 2020) In riferimento alla nota stampa divulgati dai sindacati in merito alla situazione del Polo Caffè Vergnano di Chieri, l’azienda attraverso Carolina Vergnano dichiara quanto segue: Riteniamo ci siano delle inesattezze in quanto dichiarato nel comunicato. In prima battuta le persone coinvolte non sono 17. Due sono state attualmente ricollocate nel nostro punto vendita di Alba, uno ha trovato un’altra posizione ancora prima che fosse rilasciato il comunicato dei sindacati, due sono in trattativa per un’altra posizione e siamo in attesa di un riscontro dai sindacati in merito. Aggiungiamo che stiamo tenendo degli incontri individuali con i dipendenti in modo da agevolare le posizione e comprendere al meglio le esigenze dei singoli. Per quanto ... Leggi su nuovasocieta

