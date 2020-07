Cacciatore: su Piano Lazio forzatura maggioranza, spero no accordi con Centrodestra (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – “La maggioranza ha chiesto il rinvio all’Aula senza votare gli emendamenti sul Piano Rifiuti. Il Piano rappresenta la priorita’ assoluta di questa commissione, che ha svolto un lungo lavoro in ascolto di comitati, territori, parti sociali anche durante i mesi di lockdown. Il loro contributo e’ stato vanificato con questa decisione”. Cosi’ in una nota Marco Cacciatore, presidente della commissione regionale Rifiuti del Lazio. “Gli emendamenti presentati (meno di 300) si sarebbero potuti ragionevolmente esaminare in poche sedute di commissione- ha spiegato- Rimandare all’Aula significa invece buttare la palla in calcio d’angolo, in un contesto dove valgono molto di piu’ i vincoli di ‘squadra’, di appartenenza politica. E ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Cacciatore Piano Lazio, Cacciatore: forzatura sul piano rifiuti askanews Lucca, l’assessore Remaschi incontra i cacciatori sulle novità della legge regionale

La gestione venatoria regionale al centro dei prossimi incontri tra l’assessore all’agricoltura Marco Remaschi e i cacciatori della provincia di Lucca. Tre gli argomenti al centro del dibattito: il ca ...

Legge venatoria regionale, al via gli incontri di Remaschi con i cacciatori

