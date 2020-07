Autostrade: i predatori della privatizzazione perduta (Di martedì 14 luglio 2020) Aggiornamento su uno degli innumerevoli bubboni italiani. Pare che, con la determinante acquiescenza del Partito democratico, al premier Giuseppe Conte sia apparso un semaforo verde che lo autorizza a dichiarare insufficiente la controproposta negoziale di Autostrade per l'Italia (ASPI), che peraltro ricalcava le richieste governative iniziali, e a procedere con la revoca della concessione. Vediamo ora cosa attende i contribuenti italiani, e come siamo arrivati a nutrire amorevolmente, (...) - Economia / privatizzazione, Appalti pubblici, , Autostrade Leggi su feedproxy.google

ManuelaBellipan : RT @Phastidio: Autostrade: i predatori della privatizzazione perduta - DivinCodino1010 : RT @PaoloMaddalenaA: Che il Pd e Italia Viva siano schiavi delle multinazionali e della finanza è dimostrato, in modo eclatante, dal fatto… - SAPAFER : RT @PaoloMaddalenaA: Che il Pd e Italia Viva siano schiavi delle multinazionali e della finanza è dimostrato, in modo eclatante, dal fatto… - GhitaIacono : RT @PaoloMaddalenaA: Che il Pd e Italia Viva siano schiavi delle multinazionali e della finanza è dimostrato, in modo eclatante, dal fatto… - giovannidalloli : Autostrade: i predatori della privatizzazione perduta -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade predatori Autostrade: i predatori della privatizzazione perduta AgoraVox Italia Autostrade: i predatori della privatizzazione perduta

Aggiornamento su uno degli innumerevoli bubboni italiani. Pare che, con la determinante acquiescenza del Partito democratico, al premier Giuseppe Conte sia apparso un semaforo verde che lo autorizza a ...

Governo diviso sulla proposta di Aspi

Un pacchetto di 3,4 miliardi, oltre ai 14,5 miliardi già decisi nel Piano industriale e la disponibilità a scendere sotto il 50% per Atlantia. La proposta di Aspi inviata al Governo ieri divide l'Esec ...

Aggiornamento su uno degli innumerevoli bubboni italiani. Pare che, con la determinante acquiescenza del Partito democratico, al premier Giuseppe Conte sia apparso un semaforo verde che lo autorizza a ...Un pacchetto di 3,4 miliardi, oltre ai 14,5 miliardi già decisi nel Piano industriale e la disponibilità a scendere sotto il 50% per Atlantia. La proposta di Aspi inviata al Governo ieri divide l'Esec ...