Allarme peste nera, morto ragazzo 15enne: decine di persone in isolamento (Di martedì 14 luglio 2020) Mentre il mondo è alle prese con l'emergenza Coronavirus, che ha già fatto oltre 13 milioni di contagi a livello globale, in Mongolia torna a far paura la pesta bubbonica. Un ragazzo di 15 anni sarebbe infatti morto a causa di questa patologia. decine di persone, che avevano avuto contatti con lui nei giorni precedenti al decesso, sono state messe in isolamento per evitare l'ulteriore diffusione del contagio. Stando a quanto riportato dall'agenzia cinese Xinhua, che cita il Centro Nazionale delle Malattie Zoonotiche (NCZD), l'adolescente, di cui non è stata resa nota l'identità, avrebbe manifestato febbre alta dopo aver mangiato carne di marmotta insieme a due amici. È deceduto tre giorni dopo nella provincia di Govi-Altai. Da giorni nel paese al confine ... Leggi su howtodofor

