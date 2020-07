Agnello: rifatto manto stradale via del Circo Massimo (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – “Via del Circo Massimo entra in ‘Strade nuove’. L’intervento, a cura del Dipartimento Simu (Lavori Pubblici), ha riguardato la realizzazione di una nuova pavimentazione mediante la posa di un nuovo binder di 7 cm piu’ il tappetino di usura di 3 cm. In totale l’intervento ha riguardato 15000 metri quadrati; realizzata anche la segnaletica orizzontale. Sono invece in corso di sistemazione le bocche di lupo per la ricezione delle acque piovane”. E’ quanto ricorda su Facebook la presidente della commissione Lavori Pubblici del Comune di Roma, Alessandra Agnello. Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Agnello rifatto Agnello: rifatto manto stradale via del Circo Massimo RomaDailyNews Meloni: «Conte è un lupo travestito da agnello. E con i Cinquestelle fa un teatrino insopportabile»

Giorgia Meloni all’attacco. In un’intervista a Libero stanga il governo dell’ammucchiata. Un esecutivo che va avanti di sceneggiata in sceneggiata. «Talvolta ho l’impressione che il premier sia un lup ...

Giorgia Meloni a Libero: "Conte? Lupo travestito da agnello. Sondaggi, dove potremo pescare nuovi voti"

A due passi da Montecitorio dall'ufficio parlamentare di Giorgia Meloni, al quinto piano, si gode una vista straordinaria su una Roma ancora deserta e sotto shock per il lockdown. Nella capitale di qu ...

Giorgia Meloni all’attacco. In un’intervista a Libero stanga il governo dell’ammucchiata. Un esecutivo che va avanti di sceneggiata in sceneggiata. «Talvolta ho l’impressione che il premier sia un lup ...A due passi da Montecitorio dall'ufficio parlamentare di Giorgia Meloni, al quinto piano, si gode una vista straordinaria su una Roma ancora deserta e sotto shock per il lockdown. Nella capitale di qu ...