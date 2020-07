Agcom, per l’authority che vigilerà sul riassetto di Mediaset e Tim un consiglio che rinnova gli equilibri del Nazareno (Di martedì 14 luglio 2020) Niente di nuovo sotto il sole dell’Autorità garante per le telecomunicazioni, il cui consiglio è stato appena rinnovato da Camera e Senato per i prossimi sette anni. Ci è voluto un anno di attesa, fra proroghe e rinvii, perché “sulle nomine delle autorità che dovrebbero essere indipendenti, si arrivasse alla solita lottizzazione politica”, ha detto Riccardo Magi dei Radicali di +Europa. Cambiano i nomi, ma tiene l’assetto sostanziale del Patto del Nazareno, nonostante il governo del cambiamento e poi giallorosso. Con una situazione di equilibrio che è fondamentale per Mediaset che sta realizzando uno dei più importanti riassetti del mondo televisivo europeo. Fra i neoeletti spunta inatteso il nome di Enrico Mandelli, apprezzato ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfoglio_it : Se Emilio Carelli verrà nominato, come pare, in AgCom, resterà vacante il suo seggio alla Camera. E per il collegio… - SenatoStampa : #GarantePrivacy e #AgCom. Votazione a scrutinio segreto mediante schede per elezione due componenti Collegio Garant… - LiciaRonzulli : Dopo un limbo di 7 mesi e innumerevoli rinvii, votiamo i componenti del #Garante per la protezione dei dati persona… - clikservernet : Agcom, per l’authority che vigilerà sul riassetto di Mediaset e Tim un consiglio che rinnova gli equilibri del Naza… - Noovyis : (Agcom, per l’authority che vigilerà sul riassetto di Mediaset e Tim un consiglio che rinnova gli equilibri del Naz… -

Ultime Notizie dalla rete : Agcom per Privacy e comunicazioni, la politica ha scelto. Ecco le nomine la Repubblica Agcom, per l’authority che vigilerà sul riassetto di Mediaset e Tim un consiglio che rinnova gli equilibri del Nazareno

Niente di nuovo sotto il sole dell’Autorità garante per le telecomunicazioni, il cui consiglio è stato appena rinnovato da Camera e Senato per i prossimi sette anni. Ci è voluto un anno di attesa, fra ...

Nomine Agcom e Privacy, la protesta delle parlamentari contro le candidature solo al maschile

Rischia di inciampare nella questione della parità di genere la nomina di due componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali e di due componenti dell’Autorità per le garanzie ...

Niente di nuovo sotto il sole dell’Autorità garante per le telecomunicazioni, il cui consiglio è stato appena rinnovato da Camera e Senato per i prossimi sette anni. Ci è voluto un anno di attesa, fra ...Rischia di inciampare nella questione della parità di genere la nomina di due componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali e di due componenti dell’Autorità per le garanzie ...