5G, retromarcia GB: escluso colosso cinese Huawei (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – Svolta annunciata del Governo britannico: il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei escluso dalle forniture per la nuova rete 5G nel Regno Unito dal 31 dicembre. La decisione è stata formalizzata dal Consiglio di Sicurezza nazionale sotto la Presidenza di Boris Johnson per essere poi annunciata in Parlamento dal ministro Oliver Dowden rovescia il via libera, pur limitato, dato a Huawei nei mesi scorsi da Londra riallineando, di fatto, Johnson ai voleri Usa, a costo di dover affrontare le minacce di ritorsioni commerciali in tempi di Brexit d’un partner del peso di Pechino:già furiosa per lo scontro con il Regno sul dossier Hong Kong. La notiziaera stata anticipata pochi giorni fa da diversi media britannici, tra cui il Telegraph che aveva precisato come ... Leggi su quifinanza

Vaccini e app Immuni, Segnana fa retromarcia: “Sono utili e fortemente raccomandati” nonché “strategici per il servizio sanitario”

TRENTO. Avevano destato grande clamore, ma anche preoccupazione, le parole pronunciate dall’assessora alla salute Stefania Segnana nell’estate 2019 quando propose di togliere l'obbligatorietà dei vacc ...

