Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2020 ore 12:30 (Di lunedì 13 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2020 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RIMOSSO IL PRECENDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MARCIGLIANA IN DIREZIONE DI Roma, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA SPOSTANDOCI SULLA CASSIA TROVIAMO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE CODE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONE NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA SPOSTIAMOCI SULL’APPIA DOVE A CAUSA DI LAVORI A CURA DI ANAS TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA CASAL DELLE PALME E TOR TRE PONTI PER QUANTO ... Leggi su romadailynews

