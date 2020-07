Tragedia in Australia: Surfista di 17 Anni Sbranato e Ucciso da uno Squalo, Distrutta anche La Tavola (Di lunedì 13 luglio 2020) L’attacco è avvenuto nei pressi di Wooli Beach, vicino a Grafton attorno alle 14.30 locali, una volta portato a riva nonostante i soccorsi è morto. Tragedia nelle acque Australiane nel pomeriggio di venerdì, uno Squalo ha attaccato un ragazzo mentre faceva surf in spiaggia. Succede a Wooli Beach, nei pressi di Grafton nella costa est dell’Australia, il 17enne ha subito gravissime lesioni alle gambe, una volta arrivati i soccorsi è stata tentata la rianimazione senza successo. “Sembrava una scena di un film dell’orrore”: raccontano dei testimoni, oltre ai dAnni sulla vittima anche la Tavola è stata danneggiata dai morsi dell’animale. Ora la spiaggia assieme a quelle circostanti ... Leggi su youreduaction

