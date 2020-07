Teabagging: l’origine del gesto più controverso dei videogiochi (Di lunedì 13 luglio 2020) Andiamo alla scoperta della parola che nessuno vorrebbe sentirsi dire mentre sta giocando ad un videogioco: stiamo parlando del tanto temuto Teabagging! Ma per iniziare che cosa significa in italiano? E’ l’atto di lanciarsi contro il corpo morto di un avversario appena ucciso nel gesto meno irrispettoso della storia dei videogame. E inoltre non puoi fare nulla perchè non hai più il comando del tuo personaggio essendo morto. Una delle prime volte che questo gesto venne fatto in pubblico fu nella primavera del 2018 durante un incontro tra Philadelphia Fusion e Shanghai Dragons. In particolare il giocatore Jae hyeok Lee, in arte Carpe decise di teabaggare il suo avversario Gi hyeon Chon noto negli esports come Chon e ricevendo buu dagli spalti per buoni cinque minuti. Scopriamo ora l’origine del nome. Nasce ... Leggi su esports247

