«Stipendi principeschi» per partner della Confederazione in Zimbabwe (Di lunedì 13 luglio 2020) I dirigenti di due cooperative avrebbero intascato fino a 1'050 dollari al giorno all'insaputa dei piccoli agricoltori. Leggi su media.tio.ch

amaurotto : @nelloscavo @Avvenire_Nei purtroppo l'Europa esiste solo per garantirsi stipendi principeschi e per esigere fondi d… - Raffaellamicco2 : @AdryWebber Non avranno più stipendi principeschi pagati da NOI? #CONTEDIMETTITI #governodimettetevitutti #Governodellavergogna -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendi principeschi «Stipendi principeschi» per partner della Confederazione in Zimbabwe Ticinonline