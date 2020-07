Serie A, Papu Gomez MVP di giugno: “Sta disputando stagione straordinaria” (Di lunedì 13 luglio 2020) Alejandro Gomez è l’MVP del mese di giugno della Serie A. Lo comunica la Lega, specificando che il trofeo verrà consegnato nel pre-partita di Atalanta-Brescia, anticipo della trentatreesima giornata di campionato, in programma martedì a Bergamo. La classifica è stata stilata in base alle rilevazioni statistiche di Stats Perform con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. In particolare, la valutazione è stata fatta considerando le partite disputate dalla ventisettesima alla trentunesima giornata di Serie A. “L’Atalanta è una delle più belle favole del nostro campionato” ha sottolineato l’ad della Lega Luigi De Siervo, “e nessuno rappresenta meglio di capitan Gomez i valori di questa squadra: ... Leggi su sportface

