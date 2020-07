Romina Power sul palco insieme a Ylenia : “Uno dei momenti più difficili per me” (Di lunedì 13 luglio 2020) Romina Power sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita per via dell’addio alla sorella Taryn, ma questo non ferma né la sua fede e nemmeno la musica dove sarebbe riuscita a trovare rifugio in queste lunghe settimane segnate dal dolore. La sua partecipazione all’evento Una voce per Padre Pio è stata l’occasione … L'articolo Romina Power sul palco insieme a Ylenia : “Uno dei momenti più difficili per me” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Raiofficialnews : Una serata di solidarietà e musica: 21esima edizione di #UnaVocePerPadrePio, con @insinnaflavio, @ninofrassicaoff e… - CinesinBambu : RT @CinesinBambu: '38 volte in due settimane come antipasto'. Firmato Albano e Romina Power. #90giorniperinnamorarsi - martinaawn : Per un attimo ho pensato che fosse Romina Power - laVanaide : Onestamente: pensavo fosse Romina Power. - zazoomnews : Romina Power l’aneddoto sulla suocera Jolanda spiazza il pubblico - #Romina #Power #l’aneddoto #sulla -