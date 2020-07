PAGELLE Inter Torino: Handanovic serata no, Sanchez inarrestabile VOTI (Di lunedì 13 luglio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Inter Torino Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Inter e Torino, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Sanchez, Godin FLOP: Handanovic, Izzo VOTI Inter Handanovic 5; Godin 7 (76′ Skriniar 6), De Vrij 6, Bastoni 5.5; D’Ambrosio 6 (71′ Candreva 6), Brozovic 5.5, Gagliardini 6, Young 7 (71′ Biraghi 6); Borja Valero 6; Sanchez 7.5, Lautaro 7. Torino Sirigu 6; Izzo 5, N’Koulou 5.5, Bremer 5.5; De Silvestri 5.5 (63′ Singo 5.5), Meité 5 (63′ Lukic 6), Rincon ... Leggi su calcionews24

