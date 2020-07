Naya Rivera, ritrovato il corpo nel lago in cui è scomparsa l'attrice di Glee (Di lunedì 13 luglio 2020) NEW YORK - Le autorità di Los Angeles hanno confermato che il corpo ritrovato nel lago dove lo scorso 8 luglio era scomparsa Naya Rivera è effettivamente quello dell'attrice. Il corpo è stato ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - SkyTG24 : Naya Rivera, Tmz: 'Il corpo dell’attrice di Glee ritrovato nel lago Piru' - fanpage : Ultim'ora Ritrovato il corpo senza vita di #NayaRivera - PotterJackson_1 : RT @Daninseries: Parte del cast di Glee sulla riva del lago Piru dove Naya Rivera è scomparsa. Tutto questo nell'anniversario della morte d… - onlyxthexbravee : RT @Daninseries: Parte del cast di Glee sulla riva del lago Piru dove Naya Rivera è scomparsa. Tutto questo nell'anniversario della morte d… -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera

Il corpo recuperato oggi dalle acque del lago Piru in California è quello di Naya Rivera, la 33enne attrice di «Glee» scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio. Lo hanno ...LAGO PIRU (Stati Uniti) - E’ dell’attrice Naya Rivera il corpo trovato nel lago Piru, in California, dove l’ex attrice della serie tv ‘Glee’ era scomparsa la settimana scorsa. Lo rende noto la polizia ...