Napoli, Osimhen: «Dieci giorni di ultimatum…» (Di lunedì 13 luglio 2020) Victor Osimhen, attaccante del Lille, è uno degli obiettivi di mercato del Napoli Victor Osimhen, attaccante del Lille, è uno degli obiettivi di mercato del Napoli per la prossima stagione. Il nigeriano ha già fatto anche visita al club azzurro, ma la trattativa sarebbe ancora tutta da costruire. C’è chi addirittura parla di un ultimatum da parte del Napoli al calciatore, che per tutta risposta ha postato un tweet con scritto: «10 giorni di ultimatum» con tanto di faccina che se la ride. Ironia che starebbe a significare la falsità di queste ipotesi. 10 days ultimatum 😂😂 — victor Osimhen (@victorOsimhen9) July 13, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

