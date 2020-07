Napoli, De Laurentiis: “Ritiro a Castel di Sangro? Ecco quando inizierà” (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Arrivano prime indicazioni ufficiali per quanto riguarda l’eventuale inizio del ritiro a Castel di Sangro per il Napoli di Rino Gattuso. A darle è direttamente Aurelio De Laurentiis: il patron azzurro, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto, ha dichiarato:“Noi giochiamo l’8 contro il Barcellona. Se dovessimo uscire, dopo aver dato 12 giorni di riposo ai giocatori andremo il 20 a Castel di Sangro. Se dovessimo andare avanti, posticiperemo il ritiro tenendo conto sempre dei 12 giorni di riposo per i calciatori dopo la fine delle competizioni”. L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Ritiro a Castel di ... Leggi su anteprima24

