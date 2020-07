Muore di cancro Kelly Preston, moglie di John Travolta: aveva 57 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) A 57 anni è morta la moglie di John Travolta, Kelly Preston. L’attrice e modella ha combattuto per due anni una battaglia contro un cancro al seno. Il suo matrimonio con Travolta durava da 29 anni. Preston aveva due figli: Ella, 20 anni, e Benjamin, 9 anni. Il figlio Jett è morto nel 2009 all’età di 16 anni. A comunicarlo lo stesso attore in un post su Facebook. ”È con un cuore profondamente addolorato che vi informo che la mia bella moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con un tumore al seno. Ha combattuto ... Leggi su huffingtonpost

