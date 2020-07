Lombardia, dal 15 luglio mascherina non più obbligatoria: la decisione di Fontana (Di lunedì 13 luglio 2020) In Lombardia da mercoledì 15 luglio la mascherina dovrà essere mantenuta all’aperto ma solo se non si potrà assicurare il distanziamento interpersonale anti-contagio. Resta l’obbligo per i luoghi pubblici chiusi e i mezzi di trasporto. E’ quanto prevede la nuova ordinanza regionale che sarà firmata domani dal presidente Attilio Fontana, che recepisce le indicazioni del comitato tecnico-scientifico riunito questo pomeriggio in Regione. Leggi su sportface

