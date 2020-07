L'infermiere la riprende mentre canta: Cassandra, 21enne malata di leucemia, ora sogna Amici (Di lunedì 13 luglio 2020) Quello di Cassandra è un sogno che potrebbe realizzarsi, che non si è arreso neanche di fronte alla leucemia. Lei, 21enne originaria di Frattamaggiore nel Napoletano, ha il talento e passione per il canto. Dal letto del suo ospedale, un infermiere l’ha ripresa mentre intonava una canzone di Alicia Keys, il video è diventato popolare online e ora lei spera di riuscire nel suo obiettivo: partecipare ad “Amici”. La sua vicenda è raccontata da Il Mattino. Cassandra nei mesi scorsi aveva inviato una domanda per partecipare al talent, ma poi a gennaio, dopo una serie di accertamenti medici ha scoperto di avere la leucemia.“Tutto è iniziato a gennaio, quando mi sono accorta di avere una ghiandola ... Leggi su huffingtonpost

