Lazio, lite tra medici e preparatori: alla base del tracollo potrebbe esserci l’alimentazione (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ ancora caos a Formello dopo la striscia di tre sconfitte consecutive che ha fatto piombare i biancocelesti a -8 dalla vetta. In casa Lazio ci sono divisioni interne tra i medici e i preparatori, ma sul banco degli imputati, come riporta il Corriere dello Sport, finisce anche l’alimentazione. Dal 23 giugno, infatti, la squadra si è accordata con un nuovo nutrizionista e i medici laziali hanno espresso dubbi sui nuovi metodi, che dunque potrebbero essere alla base dei pessimi risultati delle ultime settimane. Leggi su sportface

