La Serie A annuncia l’invio alla Figc di un protocollo per la riapertura parziale degli stadi (Di lunedì 13 luglio 2020) Oggi si è riunita l’Assemblea della Lega Serie A. Oltre a decidere di non staccare il segnale a Sky, i club hanno ribadito la necessità di favorire la riapertura degli stadi in sicurezza e in modo parziale. Lo scrive la Lega nel comunicato ufficiale emesso al termine della riunione. “E’ stata inoltre ribadita la necessità di favorire al più presto, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, la riapertura parziale degli stadi al pubblico. A tal proposito è in fase di finalizzazione un articolato protocollo che sarà inviato nelle prossime ore al Presidente della Figc Gabriele Gravina affinché possa utilizzarlo nelle interlocuzioni ... Leggi su ilnapolista

tuttosport : ?? La #Juve annuncia un nuovo dirigente: ecco chi è ?? - napolista : La Serie A annuncia l’invio alla Figc di un protocollo per la riapertura parziale degli stadi “Auspichiamo che veng… - flamanc24 : RT @jan_novantuno: In un'intervista a Repubblica Lorenzo Mieli annuncia che la terza stagione de L'amica geniale non sarà diretta da Saveri… - tfaddicted : #TravelChannel annuncia la sua nuova serie sul paranormale #TheOsbourneaWantToBelieve! #JackOsbourne è determinato… - BasketItalyit : Olimpia Milano annuncia la firma di Zach LeDay con accordo biennale -

Ultime Notizie dalla rete : Serie annuncia La Lega Serie A annuncia: «Pronto un protocollo per riaprire gli stadi ai tifosi» Calcio News 24 EA Sports UFC 4: trailer e data del gioco dedicato alle MMA

Electronic Arts ha annunciato EA Sports UFC 4, quarto capitolo della serie EA Sports UFC. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer e dalla data di uscita del 14 agosto, il che significa che è tra ...

Initial D, il trailer di annuncio del nuovo videogioco

Sega ha annunciato il gioco di corso Initial D – The Arcade ... In Italia il manga è inedito, la prima serie dell’anime è stata parzialmente edita da Shin Vision, il film live action è stato ...

Electronic Arts ha annunciato EA Sports UFC 4, quarto capitolo della serie EA Sports UFC. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer e dalla data di uscita del 14 agosto, il che significa che è tra ...Sega ha annunciato il gioco di corso Initial D – The Arcade ... In Italia il manga è inedito, la prima serie dell’anime è stata parzialmente edita da Shin Vision, il film live action è stato ...