Io e te Diaco accusa Corinne Clery di dire bugie. (Di lunedì 13 luglio 2020) Ancora polemiche sul programma Io e te condotto da Pierluigi Diaco che accusa l'ospite Corinne Cléry di dire bugie dinanzi alle telecamere.E' accaduto nella puntata di oggi lunedì 13 luglio alle 14.00 su Rai 1.Io e te Diaco ospita Corinne Clery e Serena GrandiPierluigi Diaco ospita insieme Corinne Cléry e Serena Grandi che sono stata rispettivamente la seconda e la moglie del regista Beppe Ercole.Nel corso dell'intervista che è stata anche abbastanza lunga, Pierluigi Diaco ha fatto sentire la propria voce su alcune dinamiche avvenute all'interno della casa del Grande Fratello.Il conduttore ha chiesto a Corinne Cléry quando ci fosse di vero all'interno ...

