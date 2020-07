Inter, Marotta fa chiarezza su Conte: “nervoso e amareggiato. A volte ha dinamiche comunicative che…” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’Inter lascia per strada 5 punti importanti fra Bologna e Verona e abbandona, forse definitivamente, il sogno scudetto. Conte ovviamente non l’ha presa bene. L’allenatore nerazzurro è apparso piuttosto infastidito negli ultimi giorni, sensazione derivante da una squadra nella quale non sembra rispecchiarsi più sotto il profilo motivazionale. Si è parlato addirittura di un possibile addio a fine stagione, dopo appena un anno. Nel prepartita di Inter-Torino, l’ad Beppe Marotta è Intervenuto sulla questione dichiarando: “il suo nervosismo deriva dall’amarezza ed è normale avere rimpianti. Ma bisogna fare una valutazione in senso generale, il cammino dall’inizio di stagione ci sta dando grandi soddisfazioni. ... Leggi su sportfair

