Inter, Conte: "Futuro? Progetto triennale, se poi non sono contenti non resto" (Di martedì 14 luglio 2020) L'Inter ha ottenuto il successo sul Torino in rimonta, 3-1 dopo l'iniziale svantaggio. Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato a Sky Sport nel post partita. Queste le sue parole: "I ragazzi sono stati bravi a rimanere in piedi e a trovare il gol, sono Contento anche per Godin che ha fatto gol, attacchiamo con tanti uomini e siamo imprevedibili rispetto al passato". Internazionale v Torino - Italian Serie A Il Futuro e le voci? "Le vittorie servono per dare certezze, entusiasmo, ripagare... Leggi su 90min

Inter : ?? | FORMAZIONE #InterTorino, ecco gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - Inter : ?? | INTERVISTA Le parole di Antonio Conte alla vigilia di #InterTorino: 'Siamo sulla strada giusta, quella del gio… - Corriere : Brozovic in Rolls Royce brucia il rosso: alcoltest e patente ritirata - BBilanShit : RT @nonleggerlo: #Conte a @Inter_TV: '#Marotta mi ha voluto fortemente, e se ho scelto di venire qui è anche per lui, sapendo di un progett… - fcin1908it : Bergomi: 'Inter, mi sei piaciuta. Eriksen? Conte non guarda in faccia nessuno' - -