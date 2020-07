Il Segreto puntate 13-19 luglio 2020: Felisa complice di Angustias (Di lunedì 13 luglio 2020) Inizia una nuova settimana di programmazione con le puntate in replica della prima amatissima stagione della soap opera Il Segreto. Negli episodi che vedremo in onda su Canale 5 dal 13 al 19 luglio 2020, Pepa sarà in estrema difficoltà, in quanto non riuscirà ancora a dimostrare che Martin è suo figlio. Francisca continuerà con le sue macchinazioni, mentre Soledad si metterà nei guai. Nelle prossime puntate inoltre, Emilia sarà preoccupata per le condizioni di salute di suo padre Raimundo. L’Ulloa è stato trovato gravemente ferito e si è scoperto che qualcuno l’ha picchiato. Chi sarà stato? Il Segreto puntate dal 13 al 19 luglio 2020 su Canale 5 Nelle ... Leggi su kontrokultura

Anticipazioni Il Segreto puntate dal 13 al 18 luglio 2020 : Francisca aggredisce Soledad Nelle puntate dal 13 al 18 luglio 2020 della soap opera spagnola Il Segreto vedremo Francisca inferocita dopo aver scoperto la relazione di sua figlia con Juan. Di fronte all’amore della ragazza la Montenegro mostrerà tutto il suo ...

