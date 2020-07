Grande Fratello Vip 5, un prete youtuber nel cast: l’indiscrezione (Di lunedì 13 luglio 2020) Parroco, insegnante di religione e anche youtuber: don Alberto nel cast del Grande Fratello Vip 5? La notizia farà sorridere molti lettori, ma pare certo il fatto che il prete abbia sostenuto un provino e sia di fatto candidato alla nuova edizione del Gf Vip di Alfonso Signorini. E il provino sarebbe anche andato bene! … L'articolo Grande Fratello Vip 5, un prete youtuber nel cast: l’indiscrezione proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

LegaSalvini : ?????? FAI GIRARE! ?????? 'CONTE PREPARA LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO A FINE ANNO'. Capito? Non se ne… - CarloCalenda : Dream team: Azzolina e Arcuri. Secondo me è un’idea di Casalino. Prova tipo grande fratello per la scuola italiana.… - skullface2727 : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 3 (2018): la pesante lite tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi - Trash28797634 : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 1 (2016): Mariana Rodriguez rifiuta la nomination segreta e la fa palese esplodendo contro Valeria M… - BITCHYFit : Il prete youtuber Don Alberto Ravagnani nel cast del Grande Fratello Vip -