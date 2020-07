F1, Racing Point: “Delusi da reclamo Renault, respingiamo accuse di illecito” (Di lunedì 13 luglio 2020) La Racing Point respinge al mittente le accuse dopo il reclamo presentato dalla Renault in merito alle somiglianze tra l’auto in rosa del Mondiale 2020 di Formula 1 e la Mercedes dell’anno scorso: “Racing Point è estremamente delusa di vedere i suoi risultati nel GP di Stiria messi in discussione da ciò che considera un reclamo mal concepito e basato su informazioni sbagliate. Respinge fermamente qualsiasi suggestione di illeciti”. Perez è arrivato sesto e Stroll settimo nel Gran Premio di Stiria e questi risultati hanno indispettito la Renault, che ha deciso di procedere col ricorso. Il team britannico, però, fa presente di aver “collaborato prima dell’inizio della ... Leggi su sportface

