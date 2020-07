Esposto Codacons contro l’Oms: aperta inchiesta per il Covid-19 (Di martedì 14 luglio 2020) aperta un’inchiesta a carico di ignoti per epidemia colposa dopo un Esposto del Codacons nei confronti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, accusata di aver contribuito alla diffusione del coronavirus. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Milano per mano del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e affidato al pm Mauro Clerici, che lo ha trasmesso ai colleghi di Roma per competenza territoriale. Leggi su sportface

