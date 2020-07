Esenzione bollo auto, spetta per sclerosi multipla? (Di lunedì 13 luglio 2020) L’Esenzione bollo auto non spetta a tutti gli invalidi ma solo a determinate categorie. L’Esenzione bollo auto, infatti, fa parte delle agevolazioni spettanti ai disabili che,però, riguarda tutti. Rispondiamo alla domanda di un lettore per capire se nel suo caso specifico l’agevolazione spetta. Esenzione bollo auto per sclerosi multipli Un lettore scrive: Salve ,vorrei gentilmente un consiglio:ho purtroppo la sclerosi multipla:in mio possesso ho la patente speciale, ho una invalidità al 90per cento, ho il contrassegno definitivo per il parcheggio invalidi, non devo fare le modifiche alla vettura ... Leggi su notizieora

Esenzione bollo auto per alcune categorie - ecco quali sono e come fare domanda L’ Esenzione del bollo auto spetta per alcune categorie di auto mobilisti, nello specifico le persone affette da disabilità che hanno una menomazione grave o un handicap grave. A seconda dei casi è possibile ottenere le ...

L’ del spetta per di mobilisti, nello specifico le persone affette da disabilità che hanno una menomazione grave o un handicap grave. A seconda dei casi è possibile ottenere le ... Bollo auto 2020 : esenzione pagamento con più di 10 anni - ecco dove Bollo auto 2020 : esenzione pagamento con più di 10 anni , ecco dove Ci sono importanti novità sul fronte del Bollo auto 2020 , anche se a livello regionale. Infatti il Bollo auto è un’imposta regionale e solo le regioni ...

: con più di 10 , Ci sono importanti novità sul fronte del , anche se a livello regionale. Infatti il è un’imposta regionale e solo le regioni ... Bollo auto 2020 : primo pagamento - modalità ed esenzione Bollo auto 2020: primo pagamento, modalità ed esenzione Può essere utile fare un riepilogo sulle modalità di versamento del Bollo auto 2020 per tutti quegli automobilisti che quest’anno si troveranno a pagare per la ...

NotizieOra : Esenzione bollo auto, spetta per sclerosi multipla? - andreaebasta : @Regione_Sicilia @PoFesrSicilia @Musumeci_Staff L'Aci risponde che a chi ha pagato entro gennaio non viene rimborsa… - andreaebasta : @Regione_Sicilia @PoFesrSicilia @Musumeci_Staff diamo attenzione anche alle famiglie. Buono il predtito a tasso ze… -

Ultime Notizie dalla rete : Esenzione bollo Modulo esenzione bollo auto legge 104 La Legge per Tutti Si può dare o no auto acquistata con legge 104 in comodato d'uso

Per capire se si può dare in comodato d'uso l'auto comprata con le agevolazioni legge 104 occorre fare un piccolo passo indietro e comprendere cos'è la formula del comodato. Legge 104, si può dare aut ...

Bollo Auto e Canone Rai addio: ecco gli utenti che possono non pagarle

Bollo auto e canone Rai, due tasse effettivamente molto discusse, sopratutto in seguito alla diffusione della notizia che millantava la possibile abolizione a partire direttamente dal 2020, purtroppo ...

Per capire se si può dare in comodato d'uso l'auto comprata con le agevolazioni legge 104 occorre fare un piccolo passo indietro e comprendere cos'è la formula del comodato. Legge 104, si può dare aut ...Bollo auto e canone Rai, due tasse effettivamente molto discusse, sopratutto in seguito alla diffusione della notizia che millantava la possibile abolizione a partire direttamente dal 2020, purtroppo ...