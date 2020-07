Eligia Ardita uccisa dal marito: ergastolo anche in Appello a Christian Leonardi (Di lunedì 13 luglio 2020) Eligia Ardita uccisa dal marito all’ottavo mese di gravidanza, ergastolo anche in Appello per Christian Leonardi. La Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado per l’uomo accusato di avere ucciso la moglie che portava in grembo la loro prima figlia. Furono i Ris di Messina, dopo attente e lunghe indagini, a rinvenire le tracce biologiche della vittima sulle pareti del soggiorno, sebbene Leonardi le avesse ripulite accuratamente. Macchie che hanno permesso alla procura di ricostruire la drammatica e violenta dinamica dei fatti verificatasi quella terribile notte di cinque anni fa. Omicidio Eligia Ardita: ... Leggi su urbanpost

