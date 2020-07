Covid in Campania, oggi 530 tamponi: sette casi positivi, nessuna vittima (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino giornaliero trasmesso dall'Unità di crisi della Regione Campania: 7 casi positivi su 530 tamponi (il totale dei positivi sale a 4.779, quello dei... Leggi su ilmattino

