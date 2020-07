Conte: “Oggi abbiamo dominato. Ho un contratto di tre anni con l’Inter, sono contento” (Di martedì 14 luglio 2020) Al termine della gara vinta contro il Torino, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Anche oggi abbiamo preso gol al primo episodio, Handanovic è stato sfortunato, è un periodo particolare. abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo fatto venti tiri in porta, abbiamo dominato. Bravi i ragazzi a reagire dopo lo svantaggio, avrebbe ammazzato chiunque. sono stato chiamato all’Inter per un progetto triennale, per provare a riportare l’Inter dove merita, ovvero ad essere competitiva per vincere. Ovvio ci voglia del tempo, vero che in altri anni ho sorpreso per aver portato squadre alla vittoria il primo anno, che fossero scudetti, Premier League o ... Leggi su alfredopedulla

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Tutti gli euroschiaffi già presi da #Conte, tra Lisbona, Madrid e l’Aja. Andare alle tra… - NicolaPorro : Prosegue la guerra a discoteche e #movida mentre gli #immigrati che arrivano non sono un problema. #Conte, intervis… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Le trame di Di Maio e le risposte di Conte. Un anno fa il primo disse del secondo: “Perl… - Simozinza : RT @Capezzone: +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Tutti gli euroschiaffi già presi da #Conte, tra Lisbona, Madrid e l’Aja. Andare alle trattative s… - tatjana31 : RT @StefanoCaldoro: Oggi intervista a @Libero_official con il giornalista e scrittore campano @Salvatuitter: 'Se vinciamo nella Regione più… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Oggi Tutti gli ostacoli di Giuseppe Conte Policymakermag