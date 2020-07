Ceccardi: "Antifascismo non ha più senso". Ed esplode il caos (Di lunedì 13 luglio 2020) "Definirsi antifascista oggi non ha più senso". Diventano un caso politico le parole di Susanna Ceccardi, la leghista candidata governatrice in Toscana per il centrodestra. "Io sono anti ideologica - ha detto la Ceccardi in un'intervista a Repubblica - . Vengo anch'io dalla storia rossa, sono nata nel 1987 ma ho una famiglia di tradizione di sinistra, il fratello di mio nonno era un partigiano e fu ucciso dai fascisti. Non sono né fascista né antifascista, aveva un senso la domanda allora, nel 1944. Oggi è troppo facile dirsi antifascisti con un nemico che non esiste. Sono dalla parte dei temi". Ceccardi sostiene che. «dicendo la verità», pensa di prendere voti a sinistra. La dichiarazione della candidata governatrice scatena una ... Leggi su iltempo

